Spätestens am 2. Februar weiss man mehr. Ist der lebenslange Ausschluss 43 russischer Sportler von den Olympischen Spielen durch das IOC gerechtfertigt oder nicht. Mit Ausnahme von Bobfahrer Maxim Belugin, gegen den offensichtlich hieb- und stichfeste Dopingbeweise vorliegen, haben alle von der Disziplinarkommission des Olympischen Komitees abgeurteilten russischen Olympioniken der Winterspiele 2014 in Sotschi beim internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne Berufung eingelegt.

Das Urteil wird mit grossem Interesse erwartet, denn die Sportler wurden ohne Vorliegen von positiven Dopingproben sanktioniert. Das IOC sieht die Beweiskette mit den manipulierten Dopingproben und den Aussagen von Kronzeuge Grigori Rodtschenkow, dem langjährigen Leiter des Anti-Doping-Labors von Moskau und Verantwortlichen des temporären Labors von Sotschi, als genügend stringent für eine Verurteilung an.

Sollten die Lausanner Richter die Urteile allerdings gänzlich umstossen, stünde das IOC nur Tage vor Beginn der Winterspiele in Pyeongchang vor einem Chaos. Welche Sanktionen gegen Russland, die weit über die Sperre einzelner Athleten hinausgehen, wären in diesem Fall noch haltbar?