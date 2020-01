Die Schweiz schlägt am Yellow-Cup Titelverteidiger Tunesien

Es war von Beginn weg zu sehen, dass die Tunesier ein anderes Kaliber sind als die Ukrainer. Dennoch legten die Schweizer erneut einen Blitzstart hin. Sie verwerteten die ersten acht Angriffe und lagen in der 13. Minute 9:4 vorne. In der Folge schlichen sich bei den Einheimischen ein paar Fehler ein. Näher als bis auf zwei Tore kamen die Nordafrikaner jedoch nicht heran. Praktisch mit dem Pausenpfiff erhöhte Dimitrij Küttel mit einem herrlichen Schuss auf 16:13.

Auch in die zweite Halbzeit starteten die Schweizer hoch konzentriert. Wiederum begingen sie kaum Fehler. Nach neun Treffern in den ersten zehn Angriffen führten sie in der 43. Minute 25:17. Und abermals kamen die Gäste wieder heran, diesmal allerdings nicht näher als bis auf drei Tore, und dies auch erst in der 58. Minute.

Die Schweizer traten ohne ihren Starspieler Andy Schmid an. Der fünffache Bundesliga-MVP wurde wegen einer Muskelverhärtung im Oberschenkel geschont. Dass es trotzdem zum ersten Sieg gegen den Afrikameister nach sieben Niederlagen reichte, unterstreicht die Entwicklung, welche die Schweizer unter Suter gemacht haben. In der letzte Partie am Sonntag treffen sie auf die Niederlande. Ein Unentschieden reicht in jedem Fall zum Turniersieg.