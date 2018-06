Wer die Million schon gewonnen hat, dem fällt es einfacher, in Zukunft darauf zu verzichten. Auch wenn Daniela Ryfs Überlegungen wohl kaum dieser monetär orientierten Denkweise folgen, so darf man dennoch salopp schlussfolgern: Die 31-Jährige stellt zukünftig Ruhm vor Geld. Lieber auf Hawaii zur Legende werden, als in Bahrain die Dollarbündel einheimsen.

Denn die Solothurner Ironman-Ikone ändert die Strategie und kürzt ihr Wettkampfjahr markant. Anstatt von Januar bis Ende November misst sich die 31-Jährige in diesem Jahr am 10. Juni in Rapperswil erstmals mit der Konkurrenz und beschliesst die Saison bereits am 13. Oktober auf Hawaii. Der prestigeträchtige Ironman, den sie heuer zum vierten Mal in Serie gewinnen will, bleibt für die nächsten Jahre der grosse Höhepunkt.