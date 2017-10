Diesmal unterlag Houston auswärts in Memphis 89:103. Capela war beim Gästeteam mit zwölf Punkten hinter Ryan Anderson (22) und Superstar James Harden (20) der drittbeste Werfer seines Teams. Mit ebenfalls zwölf Rebounds gelang dem Genfer bereits zum vierten Mal in dieser Saison ein sogenanntes Double-Double - Punkte und Rebounds in zweistelliger Zahl. Neun der zwölf Abpraller vom Korb fing Capela in der Defensive ab.

Wesentlich erfolgreicher verlief der Abend für die Utah Jazz. Das Team von Thabo Sefolosha bezwang die Los Angeles Lakers 96:81 und feierte im sechsten Spiel den dritten Sieg. Sefolosha gehörte - im Gegensatz zu Capela bei Houston - nicht der Startformation an. Während seiner 14 Minuten Einsatzzeit realisierte der Waadtländer vier Punkte und fünf Rebounds.