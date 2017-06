Der 43-jährige Anderson de Oliveira Rodrigues tritt die Nachfolge des Serben Zoran Terzic an, dessen Vertrag nach der Neuausrichtung mit einer Team-Verjüngung am Saisonende nicht verlängert wurde.

Der "nur" 1,90 m grosse Rodrigues kann auf ein beeindruckendes Palmarès aus seiner Aktiv-Laufbahn zurückblicken. Er ist Olympiasieger 2004, zweifacher Weltmeister (2002 und 2006), fünffacher Weltliga- und zweifacher Weltcup-Gewinner.

Nach dem Ende der Spielerkarriere stand Rodrigues in den vergangenen fünf Jahren in der brasilianischen Superliga in drei verschiedenen Frauen-Teams als Trainer an der Seitenlinie; zuletzt bei Brasilia VC.

Im letzten August wurde Rodrigues zudem zum zweiten Mal Olympiasieger, diesmal bei Olympia in Rio aber als Co-Trainer der gastgebenden brasilianischen Männer-Nationalmannschaft.