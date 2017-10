Den beiden Schweizern, die als Zweiter und Vierter der Qualifikation in den Final der besten acht eingezogen waren, gelang ihre Übung jeweils nicht nach Wunsch, womit sie ihre Medaillenträume begraben mussten.

Europameister Brägger, der als Zweiter an der Reihe war, wurde ein Durchschub-Element mit halber Drehung zum Verhängnis. Der Fehler kostete ihm einen halben Punkt und damit die Medaille. Da auch anderen Athleten Patzer unterliefen, resultierte für den Ostschweizer am Ende der 4. Rang.

Dem EM-Zweiten Hegi missglückte die Übung komplett, auch wenn er einen Sturz vermeiden konnte. Der Aargauer musste sich mit Rang 8 begnügen.

Gold ging an den Kroaten Tin Srbic, der als Einziger der acht Finalisten ohne grossen Fehler durchkam. Silber sicherte sich Epke Zonderland, der Weltmeister von 2013 und 2014.

6. Platz für Brägger am Barren

Brägger stand zuvor bereits im Gerätefinal am Barren. In seinem ersten Gerätefinal an einer WM überhaupt erreichte der 24-Jährige einen guten 6. Platz. In den Kampf um die Medaillen konnte Brägger, der für seinen Vortrag am Barren 14,733 Punkte erhielt, erwartungsgemäss nicht eingreifen. Er war als Achter der bereinigten Rangliste der Qualifikation in den Final eingezogen.

Gold holte der erst 19-jährige Chinese Zou Jingyuan, der zum Auftakt des Wettkampfs eine brillante Übung zeigte und dafür 15,900 Punkte erhielt. Der Ukrainer Oleg Wernjajew rehabilitierte sich mit Silber für seine zuvor mässigen Auftritte in Montreal, Bronze ging an den Russen David Beljawski.

WM-Titel für Shirai, Murakami und Schäfer

Der Japaner Kenzo Shirai avancierte zum erfolgreichsten Athleten der Weltmeisterschaften in Montreal. Der 21-Jährige aus Yokohama gewann nach Bronze im Mehrkampf und Gold am Boden auch den WM-Titel am Sprung.

Mit dem knappsten möglichen Vorsprung entschied Shirai zum Auftakt des zweiten Tages der Gerätefinals die Entscheidung am Sprung zu seinen Gunsten. Nur ein Tausendstel trennten den Schrauben-Spezialisten aus Japan und Igor Radiwilow aus der Ukraine. Für Shirai war es die erste WM-Medaille am Sprung, nachdem er vor einem Jahr in Rio de Janeiro Olympia-Bronze gewonnen hatte.

Ihrem Landsmann Shirai gleich machte es Mai Murakami. Die 21-Jährige siegte am Boden knapp vor der Amerikanerin Jade Carey und der Britin Claudia Fragapane und holte sich in Montreal doch noch ihr erstes WM-Edelmetall der Karriere. Im Mehrkampf und am Schwebebalken hatte Murakami das Podium als Vierte knapp verpasst.

Am Schwebebalken feierte Deutschland einen historischen Erfolg. Als erste Deutsche seit der DDR-Athletin Dörte Thümmler 1987 gewann Pauline Schäfer eine WM-Goldmedaille für den Deutschen Turner-Bund. Tabea Alt rundete mit Bronze hinter der Mehrkampf-Weltmeisterin Morgan Hurd aus den USA den erfolgreichen Auftritt der Mannschaft von Bundestrainerin Ulla Koch in Kanada ab.