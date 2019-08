Bezina einigte sich mit dem Aufsteiger aus dem Wallis auf einen Einjahresvertrag.

Der in Kroatien geborene Verteidiger spielte seit 2004 mit Ausnahme eines kurzen Abstechers zu Zagreb in die KHL bei Genève-Servette. Seine ersten Einsätze in der National League hatte er für Fribourg-Gottéron absolviert, ehe er nach Nordamerika wechselte.

Insgesamt bestritt Bezina 877 Partien in der National League und 177 Länderspiele für die Schweiz.