Ben Roethlisberger überzeugt bei Rückkehr

Roethlisberger führte die Pittsburgh Steelers im ersten Spiel der Saison zu einem 26:16-Sieg bei den New York Giants.

Der 38-Jährige mit Wurzeln im Emmental hatte in der vergangenen Saison nach einer Operation am Ellenbogen 14 Spiele verpasst. Gegen die Giants bekundete der Routinier allerdings keine Startschwierigkeiten. 21 seiner 32 Pässe kamen bei seinen Mitspielern an. Drei Zuspiele führten zu Touchdowns.

"Ich habe ein bisschen gezittert. Ich war aufgeregt und nervös da draussen, denn ich wollte meine Jungs nicht hängen lassen", sagte Roethlisberger nach dem geglückten Comeback.