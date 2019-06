In der vermutlich besten Position ist der Engländer Justin Rose. Der Vierte der Weltrangliste liegt nur einen Schlag hinter Woodland. Und im Unterschied zum Amerikaner weiss er, wie man grosse Turniere gewinnt. Er triumphierte am US Open 2013. Drei Jahre später wurde er in Rio de Janeiro der erste Golf-Olympiasieger der Neuzeit.

Für den Hauptfavoriten Brooks Koepka, die Weltnummer 1, liegt eine historische Leistung mit vier Schlägen Rückstand auf den Leader in Reichweite. Der 29-jährige Floridaner könnte das US Open als erster Golfer seit 114 Jahren dreimal in Folge gewinnen. Koepka wird auf dem berühmten Par-71-Küstenplatz südlich von San Francisco jedoch aller Voraussicht nach einen sehr guten Start zu den letzten 18 Löchern benötigen. Nur auf diese Weise dürfte er die beiden vor ihm liegenden Spieler unter Druck setzen können.

Auch Nordirlands Superstar Rory McIlroy, wie Koepka vierfacher Gewinner von Majorturnieren, kommt noch als Sieger in Frage. Der 30-Jährige liegt einen Schlag hinter Koepka und wird demnach ebenfalls einen Exploit benötigen.

Tiger Woods nimmt derweil nach drei Runden von durchschnittlichem Wert den 27. Zwischenrang ein, fernab von jeder Siegeschance,