Auch Dänemark an EM ausgeschieden

Die Skandinavier können die Hauptrunde nach dem 24:18 von Ungarn gegen Island auch mit einem Sieg im abschliessenden Spiel gegen Russland nicht mehr erreichen. Sie hatten gegen Island (30:31) verloren und gegen Gruppensieger Ungarn (24:24) nur unentschieden gespielt. Seit dem 10. Platz im Jahr 2000 (damals nahmen bloss zwölf Teams teil) waren die Dänen an einer EM-Endrunde nie schlechter als im 6. Rang klassiert. Das Out ist umso erstaunlicher, als sie in Malmö quasi ein Heimspiel genossen.

In der Partie zwischen Island und Ungarn hatte nach 29 Minuten nichts auf einen Erfolg der Osteuropäer hingedeutet. Die von der Mehrheit der Zuschauer frenetisch unterstützen Isländer führten zu diesem Zeitpunkt 12:7. Die Ungarn verkürzten aber noch vor der Pause auf 9:12, in der 41. Minute glichen sie zum 15:15 aus. Nach dem 16:17 (44.) gestanden sie den komplett auseinanderfallenden Isländern nur noch einen Treffer zu.

Der ungarische Torhüter Roland Mikler brachte es mit 14 Paraden auf eine Abwehrquote von 44 Prozent. Zudem fanden die Isländer vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit kein Rezept gegen den 2,06 m grossen Kreisläufer Bence Banhidi, der fünf der ersten sechs Tore seiner Mannschaft nach der Pause erzielte - total waren es acht.

Bei den Isländern erwischte Starspieler Aron Palmarsson einen rabenschwarzen Abend. Der Aufbauer vom FC Barcelona verwertete bloss vier von elf Schüssen, verursachte einen Siebenmeter und verzeichnete vier technische Fehler. Ausserdem verschossen die Isländer sämtliche vier Penaltys.