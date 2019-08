Andy Murray (ATP 324) hatte sein bis am Montag letztes Einzel im Januar beim Australian Open bestritten und war in Melbourne von einem wahrscheinlichen Karrierenende ausgegangen. Kurze Zeit später wurde ihm ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt. Seit Juni tastete er sich im Doppel wieder an das höchste Niveau heran.

Gegen Richard Gasquet (ATP 56) geriet Murray rasch 0:2 zurück, machte dann seinen Rückstand wieder wett und gab kurz darauf seinen Service erneut ab. Beim Aufschlag schwächelte der Rückkehrer auch zu Beginn des zweiten Satzes und handelte sich das entscheidende Break ein. Die fehlende Spielpraxis war ihm deutlich anzumerken. Aber der dreifache Grand-Slam-Sieger hatte auch gute Phasen und machte einen fitten Eindruck.

Ob Murray am in zwei Wochen beginnenden US Open teilnimmt, ist noch offen. Im Herbst tritt er auf jeden Fall zweimal in China an: in Zhuhai (ab 23. September) und Peking (ab 30. September).