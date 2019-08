Die mit 39,75 Punkten führenden Joel Wicki und Christian Stucki werden zum Abschluss des 5. Ganges zusammengreifen. Armon Orlik, der Dritte aus dem Spitzentrio, bekommt es zuvor mit Kilian Wenger zu tun, dem Schwingerkönig von 2010 in Frauenfeld.

In der bisherigen Einteilung trifft es den Seeländer Hünen Christian Stucki von allen Hauptfavoriten bislang am härtesten. Stucki musste sich zum Auftakt gegen Pirmin Reichmuth durchsetzen - was er auch tat, und er wird schon zum zweiten Mal auf einen der vier Youngsters treffen (Giger, Orlik, Reichmuth, Wicki), die sich in dieser Saison klar von allen übrigen Schwingern abgehoben haben.

Das Einteilungskampfgericht wurde paradoxerweise von einem von Stuckis Berner Teamkameraden unter Zugzwang gesetzt, von Kilian Wenger. Der Berner Oberländer ist mit drei Siegen am Samstag recht nahe an die Spitze herangerückt. Und er trägt den Status des Schwingerkönigs, weshalb ihm für den 5. Gang ein schwerer Brocken gebührt. Weil Stucki als Berner nicht gegen Wenger antreten kann, blieben dem Kampfgericht nur Orlik und Wicki als Stuckis Gegner.

Die wichtigsten Paarungen im 5. Gang

Christian Stucki (BKSV) - Joel Wicki (ISV)

Armon Orlik (NOSV) - Kilian Wenger (BKSV)

Marcel Bieri (ISV) - Fabian Staudenmann (BKSV)

Marco Fankhauser (ISV) - Domenic Schneider (NOSV)

Pirmin Reichmuth (ISV) - Stephan Studinger (NWSV)

Daniel Bösch (NOSV) - Patrick Räbmatter (NWSV)

Matthias Aeschbacher (BKSV) - Marcel Kropf (NWSV)

Lario Kramer (SWSV) - Sven Schurtenberger (ISV)

Stefan Gasser (ISV) - Matthias Glarner (BKSV)

Samuel Giger (NOSV) - Hanspeter Luginbühl (BKSV)