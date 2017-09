Premiere gegen die Besten ihres Fachs

Härdi tritt in dieser Saison erstmals im Weltcup der Elite an, im Massenstart und über 3000 Meter. Die entsprechenden Limiten hat sie in der vergangenen Saison erstmals in ihrer Karriere erfüllt. Damit feiert sie ausgerechnet in einer Olympia-Saison ihre Premiere gegen die Besten ihres Fachs.

Entsprechend demütig formuliert die talentierteste Schweizer Eisschnellläuferin ihre kurzfristigen Ziele: «Mal sehen, wo ich stehe. Aber: Eine Olympia-Saison ist immer speziell.»

Will heissen: Pyeongchang 2018 spielt in den Gedanken Härdis eine Rolle. «Solange ich sehe, dass ich intakte Chancen auf eine Qualifikation habe, werde ich alles daransetzen, dies auch zu schaffen.» Am ehesten dürfte das nach ihrer eigenen Einschätzung im Massenstart der Fall sein.

Von ihrem Entscheid, das Elternhaus im Aargauer Dorf Möriken in Richtung Heerenveen zu verlassen, ist Härdi auch nach sechs Wochen überzeugt. Sie ist sich aber bewusst, dass sie sich Zeit lassen muss. «Ich werde nicht von heute auf morgen einen riesigen Schritt vorwärts machen», sagt sie. «Aber langfristig wird sich dieser Entscheid auszahlen. Davon bin ich überzeugt.»

Der Schritt zur Profi-Sportlerin

Den Umzug hat Härdi nach dem Abschluss ihrer Lehre im Sommer beschlossen. Vorläufig bis Ende der Saison im März 2018, aber sie geht davon aus, «dass ich länger hier bleiben werde». Sie schätzt ihr neues Leben als Profi.

Zum ersten Mal in ihrer Karriere kann sie sich voll und ganz auf den Sport konzentrieren. Sie muss nicht mehr Lehre, Schule, Training und Wettkämpfe inklusive der entsprechenden Reisen unter einen Hut bringen.

«Ich geniesse meinen neuen Alltag mit dem vielen Training und der Erholung sehr. Vorher war immer alles zu 100 Prozent durchgeplant. Ich habe gesehen, dass ich so nicht weiter komme.» Heute dreht sich ihr Leben nur noch um den Sport.

Zumindest fast. Denn ganz ohne Job geht es auch in den Niederlanden nicht. Härdi arbeitet aus der Ferne auf ihrem erlernten Beruf als Konstrukteurin mit einem 20-Prozent-Pensum für ein Unternehmen aus Möriken.

«Für mich war immer klar, dass ich nicht von meinen Eltern abhängig sein will», erklärt Härdi, weshalb sie trotzdem noch nebenher arbeitet. Und was sie an Kosten mit ihrem Verdienst nicht decken kann, wird durch Sponsoren – ihr Arbeitgeber sponsert beispielsweise das Auto – und Fanclub getragen.