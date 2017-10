Der jüngste Streich gelang dem Profi aus dem Bundesstaat Kentucky mit dem Sieg an dem mit 9,25 Millionen Dollar dotierten und erstmals zum amerikanischen Circuit gehörenden Turnier auf den südkoreanischen Ferieninsel Jeju. Thomas besiegte am zweiten Loch des Stechens den in diesem Jahr weit aufgestiegenen Australier Marc Leishman. Für seinen insgesamt achten Sieg auf der US PGA Tour bekam er 1,66 Millionen Dollar.

Justin Thomas' überragende Leistung des Jahres ist der Sieg an der US PGA Championship im August, mit dem er seinen ersten Major-Titel errang.