Milwaukee lag letztmals beim 26:24 in der zweiten Minute des zweiten Viertels vorne. Danach hatten die Gäste die Partie im Griff. Capela steuerte zehn Punkte und acht Rebounds zum Sieg bei. James Harden war mit 26 Punkten einmal mehr Houstons bester Werfer.

Den Rockets fehlen noch sechs Siege, um einen neuen Teamrekord aufzustellen. In der Saison 2007/08 verzeichneten sie 22 Siege in Folge. Dennoch war damals in der ersten Playoff-Runde Schluss. Das soll diesmal nicht passieren. Mit einer Bilanz von 51 Siegen und 13 Niederlagen ist Houston vor Titelverteidiger Golden State Warriors (50/14) die beste Mannschaft der Liga.