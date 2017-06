Wie der Name schon sagt, eine leicht modifizierte Version von Tennis – und überaus spektakulär! Gespielt wird auf einem kleineren Feld (12 x 5 Meter), mit einem kürzeren Racket und mit einem grösseren Schaumgummi-Ball. Das Tempo ist atemberaubend, die Rallys intensiv.

Und auch die Regeln haben es in sich: Einen zweiten Aufschlag gibt es nicht, bei Deuce entscheidet der nächste Punkt das Game und ein Satz endet nach vier Games (ein allfälliges Tiebreak bei fünf Punkten). Am populärsten ist Touchtennis in Grossbritannien und in den USA. Courts gibt's draussen wie drinnen.

3. Pádel