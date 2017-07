So paradox es wirkt, die Niederlage gibt Wawrinka Recht. Hartnäckig wehrt er sich gegen die Vergleiche mit Nadal, Federer, Nadal, Djokovic und Murray. «Sie haben in den letzten zehn Jahren alles gewonnen, was man gewinnen kann. Es wäre ihnen gegenüber nicht fair, mich zu ihnen zu zählen», sagt er. «Es stimmt, dass ich als Junior nicht so viel Talent hatte.» In Anbetracht seiner Erfolge wirkt das wie eine Koketterie.

Zweifel als Wurzel des Übels

Wären da nicht jene Momente wie gestern, in denen das Puzzle, dessen Teile er erst im hohen Sportleralter zu einem Gesamtkunstwerk zusammenfügt, wieder in Stücke bricht. Zweifel, sagt Wawrinka, sind ständige Begleiter. «Nur deswegen bin ich so weit gekommen. Sie bringen mich dazu, immer noch mehr zu arbeiten.»

Doch gestern sind sie die Wurzel des Übels. Zu offensichtlich ist, dass Wawrinka mehr mit sich selbst als mit seinem Gegner zu kämpfen hat. Das Einzelteil, über das er auf Rasen, seiner schwächsten Unterlage, stolpert, ist jenes, das ihn an die Weltspitze katapultiert hat: der Körper. Seit Monaten begleiten ihn Schmerzen in den Knien. Er müsse lernen, diese Schmerzen zu akzeptieren. Wer zu den Besten gehören wolle, müsse das Leiden zur Maxime erklären.

Wie die Sucht nach Erfolgen, die er kürzlich als Droge beschreibt. Weil sich die Gedanken ohne Unterbruch um die Frage drehen, wie er noch besser werden kann, beruft er Paul Annacone in seinen Stab und hofft, in ihm den fehlenden Stein für Erfolge auf Rasen gefunden zu haben. Was nun bleibt, ist die Erkenntnis, dass sein Puzzle ein fragiles ist, das schnell in seine Einzelteile zerbricht, wenn ein Steinchen wie die Fitness nicht an seinem Ort ist.