Er hat gewusst, dass es schwierig wird. Dass er Geduld braucht. Dass es keine Garantie gibt, dass er wieder jener Spieler wird, der er einmal war: Ein Grand-Slam-Sieger, die Nummer drei der Welt, einer aus dem Konzert der Grossen. Doch hat Stan Wawrinka damit gerechnet, dass sein Weg derart beschwerlich sein würde? Er selber sagt: Ja. «Ich muss da jetzt durch. Ich muss akzeptieren, dass ich Zweifel habe.» Er kehrte auf den Platz zurück, ohne bereit zu sein. Weil Ungeduld und Ungewissheit an ihm nagten. «Weil mir der Wettkampf fehlte. Der Stress, das steigende Adrenalin.»

Dass er bei den Australian Open ein Spiel gewann, verbuchte er zu Recht als Erfolg. Doch was danach folgte, war nicht die erhoffte Annäherung an die Leistungsgrenze. Sondern gleicht vielmehr einem Blindflug. Es sind schwierige Wochen, die Stan Wawrinka nach seinen beiden Operationen am linken Knie durchmacht.

Sie sind geprägt von Schmerzen, von Zweifeln und depressiven Episoden. Und vielleicht ist er auf der Flucht vor den eigenen Gedanken in jene Falle getappt, die sich bedrohlich vor ihm auftat: die Ungeduld. Denn statt sich Ruhe zu gönnen, bestritt er ein Turnier in Sofia.

Vielleicht liess er sich von den beiden Siegen täuschen, vielleicht ignorierte er auch die Warnsignale. Jedenfalls scheiterte er in Rotterdam in der Startrunde. In Marseille musste er aufgeben.

Nun zog er die Reissleine und verzichtet auf Indian Wells und Miami. Wawrinka fällt damit erstmals seit August 2012 aus den Top 20 der Weltrangliste. Und wieder bemüht er das Mantra, das ihn seit Monaten begleitet: «Geduldig bleiben.» In jedem Spiel, in jedem Schlag wollte er Spuren des Fortschritts erkennen, «positiv bleiben». Aber seine Entscheidungen – sie lassen einen zuweilen ratlos zurück.

Ist ihm alles egal?

Doch viel beunruhigender ist, dass Wawrinka das verkörperte, an dem schon sein Erfolgstrainer Magnus Norman verzweifelt war: Er wirkte, als sei ihm das alles egal. Das stimmt natürlich nicht. Doch sein Auftreten sowie die Namen seiner Bezwinger zeugen davon, dass Wawrinka mehr mit sich selber beschäftigt ist. Mit seinen Gedanken.

Aber vor allem mit seinem Körper. Im letzten August hatte er sich zwei Eingriffen am linken Knie unterziehen müssen. «Ein schwerwiegender Eingriff», sagt Wawrinka. Die zentimeterlange Narbe über dem Knie lässt einen anderen Schluss auch kaum zu.