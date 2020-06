Warum der beste Spieler der Challenge League lieber bei Lausanne bleibt statt zum FCB zu gehen

Der Lebenslauf von Andi Zeqiri zeigt, warum er von vielen Experten als Wunderkind bezeichnet wird. Mit 15 Jahren debutierte der Romand mit kosovarischen Wurzeln bei den Profis von Lausanne-Sport in der Challenge League. Mit 16 Jahren erzielte er gegen den FC Wohlen seinen ersten Profitreffer. Mit 17 Jahren stand er zusammen mit Kai Havertz, Matthjis de Light und Gianluigi Donnarumma auf der Liste der 60 besten Fussballtalente mit dem Jahrgang 1999. Mit 18 Jahren schoss er gegen den FC Basel sein erstes Tor in der Super League und mit 20 ist Zeqiri heute absoluter Leistungsträger beim aktuellen Leader der Challenge League. 21 Torbeteiligungen hat der Flügelstürmer in dieser Saison bereits auf seinem Konto.

Kein Wunder, dass sich im Winter auch der FC Basel um ihn bemühte. Im Dezember traf sich FCB-Sportchef Ruedi Zbinden mit den Beratern von Zeqiri. Doch aus dem Winterwechsel wurde nichts, weil der wertvollste Lausanner mit 1,4 Millionen Franken Marktwert zu teuer für den FCB war und weil Zeqiri seinen Heimatclub auch gar nicht verlassen will. Und so kommt es, dass Zeqiri am Sonntag mit seinen Lausannois im vorgezogenen Cup-Viertelfinale gegen den FCB spielt.

Eine üble Grätsche in Turin imponiert dem Youngster

Vor dem Spiel sitzt Andi Zeqiri im Bauch der Lausanner Pontaise. Mit seiner Fussballerfrisur voller Gel, dem etwas zu grossen Trainer und seinem Flaum auf der Oberlippe sieht er immer noch aus wie ein Kind. Doch sobald er den Mund öffnet und mit seiner tiefen Stimme spricht, tönt das, was er sagt, überraschend erwachsen. Sein Lieblingssatz: «Il faut être concentré», du musst konzentriert sein. Auf die Frage, warum er nicht zum FCB ging, antwortet Zeqiri, ohne dabei den Blick abzuwenden: «Ich weiss, was ich will. Klar ist es schön, wenn Vereine wie der FCB Interesse zeigen. Aber ich will mit Lausanne die Saison beenden. Was dann passiert, werden wir sehen.»

Mit 17 spielte Zeqiri für ein Jahr leihweise bei Juventus Turin. Meistens trainierte er bei der U19, aber immer wieder auch mit den Profis. Dort lernte der Youngster, was Siegermentalität ist. «Dani Alves hat mich im Trainingsspiel Fünf gegen Fünf einmal übel umgegrätscht, weil ich den Ball nicht schnell genug abgegeben habe. Diese Topspieler wollen immer gewinnen. Die sind auch in den Wettkämpfen im Training voll konzentriert. Das hat mir imponiert», sagt Zeqiri. Nach einem Jahr in Turin war er der Meinung, dass es für seine Entwicklung besser ist, wenn er jetzt bei den Erwachsenen in der Super League spielt. Und so kehrte Zeqiri 2017 nach Lausanne zurück.

Zu Hause wäscht und kocht immer noch die Mama

Auch heute, zwei Jahre später, wohnt Zeqiri noch zu Hause. Mama kocht und macht die Wäsche. Andi nutzt die Zeit bei der Familie und den drei jüngeren Geschwistern, um die Batterien wieder aufzuladen. Hier darf er noch Kind sein. In der Umkleide der Pontaise, seinem «zweitem Daheim», nimmt Zeqiri dagegen eine Führungsrolle ein. Trotz seiner erst 20 Jahre gibt es im aktuellen Kader nur zwei Spieler, die noch länger in Lausanne unter Vertrag sind. In dieser Saison hat Trainer Giorgio Contini Zeqiri deshalb auch zum dritten Captain ernannt. Contini gefällt der Ehrgeiz, mit dem Zeqiri gerne Extraschichten schiebt und ihm gefällt auch, was der Ex-Sportchef Pablo Iglesias betätigt: «Andi hat in den letzten Jahren sehr viel an Reife gewonnen.»