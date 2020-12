(frh) Erster Weltcup-Sieg in Val d'Isère vergangene Woche, Rang zwei im Super-G von Gröden am Freitag: Mauro Caviezel gehören derzeit die Schlagzeilen im Ski-Team der Männer. Auch bei der Abfahrt am Samstag strebte der Bündner einen erneuten Podestplatz an. Doch dieses Mal stiehlt ihm im Val Gardena ein Landsmann die Show: Beat Feuz.

Nach dem sechsten Platz in Val d'Isère vor einer Woche wird der Berner Dritter in der Abfahrt in Gröden. Zum 19. Mal in den letzten 24 Abfahrten steht er damit auf dem Podest. Feuz war zufrieden mit seiner Leistung: