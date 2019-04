Jetzt, drei Monate später, stufen Beobachter diesen Trade als «Raub» ein. Niederreiter lief in seiner neuen Umgebung zu absoluter Hochform auf. Hatte er für Minnesota in 46 Spielen lediglich 23 Skorerpunkte (9 Tore) gebucht, so waren es für die Hurricanes in 36 Spielen deren 30 (14 Tore). An der Seite des finnischen Superstars Sebastian Aho fühlte sich der 27-Jährige sichtlich wohl.

Zum Zeitpunkt, als Niederreiter an die Ostküste der Staaten kam, war die Mannschaft in der Tabelle deutlich ausserhalb der Playoff-Plätze klassiert. Die Perspektiven waren für das Team des neuen Headcoachs Rod Brind’Amour alles andere als rosig. Niederreiter seinerseits hatte bei Minnesota schwierige Zeiten erlebt, kam nie richtig auf Touren und verlor schliesslich das Vertrauen von Trainer Bruce Boudreau. Eine Kombination, die dazu führte, dass der kräftige Flügelstürmer von Wild-GM Paul Fenton im Tausch für den Schweden Victor Rask nach Carolina verfrachtet wurde.

Und noch viel wichtiger: Mit Nino Niederreiter in der Mannschaft nahm Carolina Anlauf zu einem unwahrscheinlichen Schlussspurt, der in der Playoff-Qualifikation mündete. 23 der 35 Spiele mit dem Bündner in der Aufstellung gewann man. Das kann kein Zufall sein.

Auch deshalb gelten die Hurricanes in den in der Nacht auf Donnerstag beginnenden Playoffs als gefährlicher Aussenseiter. Auch wenn es der Erstrunden-Gegner in sich hat. Das ist niemand Geringeres als der Titelverteidiger Washington Capitals. Doch Carolina hat mit seinem eindrucksvollen Steigerungslauf bewiesen, dass sich die Mannschaft vor keinem Kontrahenten verstecken muss. Nicht umsonst heisst das Motto der Hurricanes: «Take warning» – «nehmt euch in acht!»

Trotz der wunderbaren Geschichte, die Carolina bisher geschrieben hat, ist nicht anzunehmen, dass der begehrte Stanley Cup zum zweiten Mal nach 2006 wieder nach Raleigh wandert. Da ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass endlich mal die Nashville Predators mit ihren Schweizer Verteidigern Roman Josi und Yannick Weber zum Zug kommen.

Nebenrolle für weitere Schweizer

Die Mannschaft um Captain Josi, die in der ersten Runde auf die Dallas Stars trifft, gewann die umkämpfte Central Division und gehört in der Western Conference zu den grössten Titelanwärtern. Dasselbe gilt für Timo Meier und die San Jose Sharks, denen sich als erste Hürde der Vorjahresfinalist aus Las Vegas in den Weg stellt. Die Haie gehören, wie Nashville, seit Jahren zu den Topteams der NHL, warten aber immer noch auf den Gewinn der begehrten Trophäe.