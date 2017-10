Vor fast genau 24 Jahren haben die Schweizer schon einmal ein entscheidendes Spiel in Portugal bestritten. Am 13. Oktober 1993 traten sie in Porto als ungeschlagener Tabellenführer zu ihrem vorletzten WM-Ausscheidungsspiel an. Mit einem Sieg hätten sie die erste WM-Teilnahme nach 28 Jahren perfekt machen können. «Die Euphorie hatte sich im Laufe der Kampagne mehr und mehr hochgeschaukelt», erzählt Adrian Knup, der damalige Mittelstürmer.

Doch die Schweiz verlor in Porto 0:1. Hinterher kritisierte Trainer Roy Hodgson, nicht jeder seiner Spieler habe alles gegeben. «Die Portugiesen spielten sehr hart, um es mal freundlich auszudrücken», erinnert sich Knup. «Dies, das Publikum und natürlich auch die sehr guten Fussballer wie Futre, Rui Costa und Paulo Sousa machten uns das Leben schwer.» Einen Monat später brauchte die Schweiz dann gegen Estland einen Sieg mit zwei Toren Unterschied, um sich für die WM 1994 in den USA zu qualifizieren. Nach 32 Minuten brach Knup den Bann, am Schluss hiess es 4:0. Für Knup war es ohne Zweifel eines der Spiele seines Lebens für die Nati.

Und heute? Gelingt den Schweizern ihr Spiel des Lebens? Gelingt sogar die perfekte WM-Qualifikation mit zehn Spielen aus zehn Siegen? Es wäre ein Tag für die Geschichte.

Die «Nordwestschweiz» hat mit den Nationalspielern über ihr bisheriges «Spiel des Lebens» für die Schweiz gesprochen. Sie erinnern sich.