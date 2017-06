Luca Cereda: Meister mit dem SCB

Luca Cereda überzeugt die NHL-Scouts vor allem bei der U-18-WM 1998 (7 Spiele/10 Punkte). Er ist der dominierende Center dieses Turniers. Toronto sichert sich die Rechte beim Draft 1999 in der ersten Runde (Nr. 24) und macht den Tessiner zum zweiten Schweizer Erstrunden-Draft. Kurz vor Ablauf des Dreijahresvertrages kehrt Luca Cereda im Frühjahr 2004 vorzeitig in die Schweiz zurück und wird mit dem SCB Meister.

Er hatte wegen einer Herzoperation eine ganze Saison verloren (2000/01), wechselte dann nach Nordamerika, spielte aber nie mehr sein bestes Hockey und Toronto gab ihm keine Chance in der NHL. Hätte er sich ohne seine gesundheitlichen Probleme als erster Schweizer Feldspieler in der NHL durchgesetzt? Wir wissen es nicht. Im Frühjahr 2007 beendete er im Alter von erst 26 Jahren seine Karriere. Letzte Saison coachte er Ambris Farmteam in der NLB, nächste Saison ist er Ambris Cheftrainer.

Luca Sbisa: Der Furchtlose

Luca Sbisa wechselte mit 17 und nur 7 NLA-Spielen in der Statistik in die Western Hockey League, die rauste der drei grossen nordamerikanischen Junioren-Ligen. Dort schafft der Zuger als erster Schweizer den «Gordie-Howe-Hattrick»: ein Tor, ein Assist und einen Ausschluss nach Faustkampf im gleichen Spiel. Philadelphia sichert sich die Rechte am furchtlosen Schweizer 2008 in der ersten Runde (Nr. 19), setzt ihn im Herbst 2008 gleich in der NHL ein und transferiert ihn noch während der Saison nach Anaheim.