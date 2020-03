Von der Hockeymontur in den Bikini: Wie ein schwerer Unfall Carmen Hänggis Leben prägte

Sie ist eine Frohnatur und strahlt Lebensfreude aus. Ihre positive Einstellung zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben. «Ich bin heute glücklicher denn je und dankbar, dass ich gesund bin», sagt die Luzerner Studentin, die derzeit den Master of Science in Business Administration an der Hochschule Luzern absolviert. Doch dem war nicht immer so: Carmen Hänggi lag am Boden – sprichwörtlich. Nachdem sich auf dem Eisfeld ihre Kufen verkanteten, stürzte sie und knallte ungebremst mit dem Rücken in die Bande und blieb liegen. «Ich wollte aufstehen, spürte aber meine Beine nicht», erinnert sich die ehemalige Eishockeyspielerin Carmen Hänggi an den Juni 2014 zurück.

Es war ein Unfall, der ihr Leben einschneidend veränderte. «Vor der Operation erklärte ich den Chirurgen, dass ich am nächsten Tag Training hätte», sagt die ehemalige Eishockeyspielerin. Doch es kam ganz anders. 80 Prozent des zweiten Lendenwirbels waren zerstört. Der erste und dritte Wirbel wurde zusammengeschraubt. Noch vor der Notoperation äusserten sich die Ärzte dahin gehend, dass die Gefahr bestehe, dass sie nicht mehr gehen könne. Carmen Hänggi hatte Glück: «Nach einigen Tagen im Rollstuhl konnte ich kleine und langsame Schritte machen.»

Trotz Unfall: Glaube an Olympia war ungebrochen

Erst eine Woche vor dem folgenschweren Unfall hatte die 24-Jährige das erste von zwei Jahren an der High School in der Nähe von Vancouver abgeschlossen. Die mit viel Talent bestückte Luzernerin setzte alles auf die Karte Eishockey: Sie war Teil der Schweizer U-18-Nationalmannschaft und stand im Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft. Ihr ehrgeiziges Ziel: die Olympischen Spiele in Sotschi 2014. «Ich blieb immer optimistisch und glaubte auch nach der Verletzung an eine Karriere als Profispielerin. Auch das Ziel Olympia war fest in meinem Kopf verankert», sagt Carmen Hänggi.

Im Paraplegiker-Zentrum in Nottwil musste sich Carmen Hänggi einer zweiten Operation unterziehen. Nach dem ärztlichen Befund war klar: Sie muss künftig auf Vollkontakt-Sportarten verzichten. Ein harter Schlag. Ihr Traum von einer Hockey-Karriere war geplatzt. Die Studentin sagt heute: