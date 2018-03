Natürlich muss man das Resultat in das grosse Bild einordnen. Für City geht es an diesem Abend nur um die Ehre, nicht aber mehr darum, einen Sieg dringend erreichen zu müssen. Hinzu kommt, dass Pep Guardiola eine B-Mannschaft aufstellt, mit Sergio Agüero und Kevin de Bruyne die beiden besten Spieler auf der Bank lässt. Dennoch ist das, was der FCB abliefert, ein erneutes Ausrufezeichen auf der europäischen Bühne. Es kommt zwar zu spät, um kurzfristig Zählbares daraus ziehen zu können.