Vierschanzentournee: Dawid Kubacki, der doppelte Sieger

Dawid Kubacki hat beim abschliessenden Springen der Vierschanzentournee die knappe Führung erfolgreich verteidigt. Der Weltmeister aus Polen veredelte seinen Triumph mit dem Tagessieg in Bischofshofen. Eine so enge Konstellation zwischen gleich vier Tournee-Anwärtern wie am gestrigen Tag hatte es zuvor in den vergangenen zwei Jahrzehnten nie gegeben. Und doch kam beim Final in Österreich kaum Spannung um den goldenen Adler auf, denn Kubacki agierte schlicht zu überlegen. Der Champion aus Polen setzte den herausragenden Schlusspunkt und zeigte mit 143 und 140,5 m in beiden Durchgängen die weitesten Flüge.

Kubacki rechtfertigt ­glückhaften WM-Titel

«Ich war fokussiert auf das, was ich auf der Schanze machen muss. Das ist es», sagte der 29-Jährige. «Als ich gelandet bin, habe ich den Sieg bereits realisiert.» Der Weltmeister von der Normalschanze in Seefeld 2019 krönte sich als dritter Pole nach Adam Malysz und Kamil Stoch zum Gesamtsieger. Für Kubacki, der bei den vier Stationen in Oberstdorf, Garmisch-­Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen die Positionen drei, drei, zwei und eins belegte, ist es der grösste Erfolg seiner Karriere. Der Pole kam gerade rechtzeitig in Form, denn bei der Hauptprobe in Engelberg musste er sich noch mit den Plätzen 22 und 47 begnügen. In Bischofshofen hat der 29-Jährige erst sein zweites Weltcup­springen überhaupt gewinnen können. Mit seinem gestrigen Triumph hat er gleichzeitig seinen aufgrund von Wetterkapriolen etwas glückhaften Weltmeistertitel auf der Normalschanze von Seefeld im vergangenen Jahr gerechtfertigt.