Und die Steuern? Roger Federer und das Milliarden-Märchen

Eine Milliarde Dollar ist Roger Federer schwer. Zumindest bald. Also wenn es so weitergeht wie bisher. Rechnet der «Blick» vor. Und bezieht sich dabei auf einen Bericht des Online-Portals «tennis.com». Dieses titelt: «Roger Federer nimmt Kurs auf den Klub der Sport-Milliardäre». Das ist zumindest nicht falsch, aber auch nicht wirklich richtig. Bisher habe der 38-Jährige auf und neben dem Platz etwa 900 Millionen Dollar verdient. Im letzten Jahr habe er gemäss des renommierten Wirtschaftsmagazins «Forbes» 93,4 Millionen Dollar verdient. Heisst: Addiert man diese beiden Summen zusammen, kommt man auf die Milliarde. Oder zumindest fast. Und zwar schon bald. Vielleicht nicht in einem Jahr. Aber sicher bald. Federer ist dann nach dem Basketballer Michael Jordan, dem Golfer Tiger Woods und dem Boxer Floyd Mayweather der dritte Sport-Milliardär. Wirklich? Wohl eher nicht. Oder nicht so bald. Denn auch ein Roger Federer zahlt bekanntlich Steuern, im Kanton Graubünden, wo er in der Gemeinde Vaz/Obervaz gemeldet ist. 16 Millionen Franken liess sich Roger Federer seine zwei Luxus-Chalets samt Heimkino, Weinkeller und Hamam am Hügel Sartons in Valbella kosten. Heisst es. Alleine das Grundstück ist 8620 Quadratmeter gross. Kostenpunkt: über zehn Millionen Franken. Ebenfalls ein Spektakel: ein langjähriger Nachbarschaftsstreit. Ein Anrainer hatte den Standort eines Pfahlbauer-Spielhauses, die Höhe der Bäume und die Art und den Verlauf des Grundstück-Zauns moniert. Die Parteien einigten sich schliesslich aussergerichtlich. Willkommen in Seldwyla. Oder eben in Lenzerheide, wo Federer die meiste Zeit in der Schweiz verbringt.

Drakonische Steuern auf Preisgelder Aber zurück zum Milliarden-Märchen. Richtig ist: Federer hat in seiner Karriere 129 Millionen Dollar Preisgeld erspielt. Von diesem Geld flossen aber höchstens zwei Drittel auf das Konto des Tennis-Spielers. Denn international tätige Sportler zahlen auf Preisgelder Einkommenssteuer im Land des jeweiligen Veranstalters, und die Steuerpflicht beginnt bereits am ersten Tag der sportlichen Tätigkeit. Besonders drakonisch sind die Abgaben in Grossbritannien. Neben der Quellensteuer auf dem in dieser Zeit direkt erzielten Einkommen besteuert der britische Fiskus auch einen Teil der Verdienste aus Werbegeldern, welche die Sportler über ein Jahr hinaus erzielen. Und das geht auch bei einem Roger Federer ganz schön ins Geld. Heisst: Selbst dann, wenn man die Preisgelder und die Einnahmen aus Werbeverträgen (die ohnehin nur Schätzungen sind) addiert, hat Federer in seiner Karriere noch keine Milliarde Dollar eingenommen. Noch weiter als von der Einkommens-Milliarde ist der Tennis-Spieler davon entfernt, in den Zirkel der Milliardäre aufzusteigen. Neben den Steuern geht auch der kostspielige Lebensstil ins Geld. Seit über zwei Jahrzehnten reist Federer um die Welt, und seine Entourage wird immer grösser. Ehefrau Mirka und die vier Kinder sind fast immer dabei, dazu die Eltern Robert und Lynette. Auf Federers Lohnliste steht ein Manager, zwei Trainer, ein Physiotherapeut und ein exklusiver Besaitungs-Service. Kostenpunkt? 40'000 Franken im Jahr. Ob New York, Melbourne oder Shanghai - Federer bewohnt die besten Hotels. Dazu besitzt er eine Wohnung in Dubai, baut in der Kempratner Bucht bei Rapperswil-Jona eine Villa für 70 Millionen Franken und besitzt in Herrliberg eine weitere Parzelle am Zürichsee, deren Wert auf 35 Millionen Franken taxiert wird. Federers Vermögen? 500 bis 600 Millionen Franken