Trotz Rückenschmerzen! Lara Gut-Behrami in Crans Montana zurück auf dem Podest - Sofia Goggia gewinnt

Vor den Rennen im Wallis wetterte Lara Gut-Behrami noch mächtig über die Pistenverhältnisse. Die Piste sei in einem widerlichen Zustand, motzte die launische 29-jährige Tessinerin. Sie war unzufrieden und teilte dies auch lautstark mit. Doch eigentlich müsste sie gar nicht unzufrieden sein. Denn auf der Piste in Crans-Montana feierte die Tessinerin vor einem Jahr einen Doppelsieg innerhalb von 24 Stunden. Am Freitag erreichte sie zwar nur den 16. Rang, aber am Samstag fuhr sie mit einer super Fahrt auf Rang 2 und erreichte ihr bestes Abfahrtsergebnis in diesem Winter. Nur die Seriensiegerin Sofia Goggia war schneller als die Schweizerin!

Lara Gut-Behrami mit Rückenschmerzen

Die schlechte Stimmung der Tessinerin verbesserte sich auch nach dem Podestplatz nicht. Im Interview mit dem Schweizer Fernsehen sagte sie: «Die Organisatoren haben die Piste in einen sehr guten Zustand gebracht», angesprochen auf ihre starke Reaktion zum Rennen am Vortag meinte sie: