Zverev plant Augenoperation in New York

"Ich habe Schwierigkeiten mit meinen Augen und hatte dieses Jahr viele Probleme, wenn ich mit Kontaktlinsen gespielt habe", erklärte Zverev am späten Samstagabend in London. Den Eingriff werde er in New York vornehmen lassen. Dieser sei "etwas mehr als nur eine Laser-Operation", sagte der 22-jährige Hamburger.

Zverev verlor an den ATP Finals wie Federer im Halbfinal. Am Sonntagabend fliegt er mit dem Basler nach Südamerika und bestreitet dort vom 19. bis 24. November Show-Matches in Chile, Argentinien, Kolumbien, Mexiko und Ecuador. Zverev ist seit diesem Herbst bei der von Federer und seinem Manager Tony Godsick gegründeten Management-Agentur Team8 unter Vertrag.