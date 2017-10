Wer dieser Tage in Basel regelmässig am Rheinbord unterwegs war, dürfte früher oder später auch auf Del Potro getroffen sein. Es sei eine schöne Stadt, dieses Basel. Und in diesem Jahr spiele auch das Wetter mit. «Es ist nicht wie in Buenos Aires, wo jetzt Sommer ist», sagt er, aber immerhin.

Am Rhein tut er das, was in Argentinien jeder macht, immer und überall: Mate-Tee trinken, das bittere Aufgussgetränk, dank dem er immer ein kleines bisschen Heimat im Gepäck hat. Es erinnert ihn an die Familie: Vater Daniel, Mutter Patricia und Schwester Julieta. Und auch an die ältere Schwester, die achtjährig bei einem Autounfall getötet worden war.

Lähmende Tatenlosigkeit

Del Potro macht kein Geheimnis daraus, dass ihm Argentinien fehlt. Das Leben aus dem Koffer behagt ihm nicht. Drei Mal wurde er an den Handgelenken operiert. Jedes Mal verkroch er sich danach in seiner Heimatstadt Tandil, gefangen in lähmender Tatenlosigkeit. Irgendwann waren die Sorgen so gross, dass er auch an Depressionen zu leiden begann und untertauchte. Als ihn die Profi-Vereinigung ATP dann doch erreichte, sagte er, es gehe ihm gut. Er vermisse das Tennis nicht.