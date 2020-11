Wawrinka in Paris souverän weiter

Das einzige Break der Partie schaffte Wawrinka im ersten Satz beim Stand von 2:1, als er nach einem 0:40-Rückstand das Game doch noch gewann. Im Tiebreak des zweiten Durchgangs zeigte er eine souveräne Leistung und verwandelte nach gut eineinhalb Stunden mit einem Servicewinner den ersten Matchball.

Für Wawrinka (ATP 20) war es der fünfte Sieg im fünften Aufeinandertreffen mit dem 30-jährigen Briten aus Birmingham. Mitte Oktober hatte er sich bereits beim Turnier in St. Petersburg in der Startrunde gegen Evans durchgesetzt, allerdings erst in drei Sätzen.

Paris-Bercy gehört nicht zu den erfolgreichsten Turnieren in Wawrinkas Karriere. Nur einmal, 2015, erreichte er beim Hallenturnier an der Seine den Halbfinal. Sein nächster Gegner ist der Sieger der Partie zwischen Tommy Paul (USA) und Gilles Simon (FRA).