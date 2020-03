Vögele unterliegt 17-jähriger Kanadierin zum Auftakt

Bis zum Stand von 2:2 im zweiten Satz hielt Vögele mit Fernandez mit, ehe sich die junge Kanadierin mit vier Games in Folge den Sieg sicherte. Die 29-jährige Schweizerin tat sich vor allem bei eigenem Aufschlag schwer. Lediglich 52 Prozent der ersten Aufschläge landeten in den 100 Minuten Spielzeit im Feld.

Für Fernandez, die vergangenen Monat in Biel im Fed Cup mit einem Sieg über Belinda Bencic auf sich aufmerksam machte, setzt sich derweil der Aufstieg der vergangenen Wochen fort. Am Sonntag hatte die kanadische Hoffnungsträgerin ihren ersten Titel auf der WTA-Tour in Acapulco durch eine Finalniederlage gegen die Britin Heather Watson nur knapp verpasst, nun trifft sie in Monterrey in der zweiten Runde auf die Amerikanerin Sloane Stephens.