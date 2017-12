An Silvester qualifizierte sich die 27-jährige Aargauerin mit einem sicheren 6:1, 6:2-Sieg gegen die Türkin Cagla Büyükakcay (WTA 158) für das Hauptfeld des WTA-Turniers in Shenzhen. Dort trifft Vögele in der 1. Runde erstmals auf die Russin Jekaterina Alexandrowa (WTA 96).