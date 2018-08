Für den Weltranglisten-27., der am Sonntag seinen 20. Geburtstag feiert und am Montag in die Top 15 der Welt vorstösst, war es der vierte Sieg in Folge gegen einen Top-10-Spieler in Toronto. Vor dem südafrikanischen Wimbledon-Finalisten Anderson (ATP 6) hatte Tsitsipas bereits Dominic Thiem (ATP 8), Novak Djokovic (10) und Alexander Zverev (3) bezwungen.

Gegen Anderson lieferte Tsitsipas eine weitere Kostprobe seiner mentalen Reife ab. Er zeigte auch dann keine Anzeichen von Nervosität, als er im entscheidenden Tiebreak zunächst ein 6:4 aus der Hand gab. In der Folge wehrte er einen Matchball ab und verwertete seinen nächsten. Im ganzen Spiel liess er sich den Aufschlag kein einziges Mal abnehmen.

In seinem ersten Final auf Masters-1000-Stufe trifft Tsitsipas am Sonntagabend auf den Sieger des Duells zwischen Rafael Nadal und Karen Chatschanow.