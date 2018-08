Vor einem Jahr lag der Junioren-Wimbledonfinalist von 2016 noch auf Position 159.

An der Spitze enteilt Rafael Nadal nach seinem Finalsieg gegen Tsitsipas der Konkurrenz. Er kann sich deshalb auch den Verzicht auf das Masters-1000-Turnier in dieser Woche in Cincinnati leisten. Der 32-jährige Spanier baute seinen Vorsprung auf den fünf Jahre älteren Roger Federer auf 3740 Punkte aus. Im Jahresranking liegt er ebenfalls bereits 2495 Zähler vor dem zweitplatzierten Alexander Zverev. Zum Vergleich: Der Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier trägt 2000 Punkte ein.

Stan Wawrinka verbesserte sich dank seiner Achtelfinal-Qualifikation in Kanada um 44 Plätze an die 151. Stelle.