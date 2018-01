Im Sommer 2014 sind die Masarovas aus Spanien zurückgekehrt und trainierten seither auch wieder in der Schweiz. Als derzeit stärkste Schweizer Spielerin in ihrem Jahrgang gehörte Rebeka Masarova dem A-Kader von Swiss Tennis an. Entsprechend wurde sie vom Verband finanziell unterstützt und durfte auch die Infrastruktur des nationalen Leistungszentrums in Biel nutzen. Zudem erhielt sie bei den WTA-Turnieren in Biel und Gstaad Wildards für die Hauptkonkurrenz. Nach dem Nationenwechsel wird sie nicht mehr dem A-Kader von Swiss Tennis angehören und erhält auch keine Unterstützung mehr.

Nicht in Stein gemeisselt

Über die Gründe für den Nationenwechsel ist derweil nichts bekannt. Bei Swiss Tennis wollte man sich dazu nicht äussern, obwohl man seit der Information über den Nationenwechsel durch die ITF mit Rebeka Masarova in Kontakt gestanden hat. Marivi Masarova war für eine Stellungnahme trotz mehrfachem Versuch nicht zu erreichen. Dafür äusserte sich Massimiliano Iuliano, der bis Ende des letzten Jahres als Berater fungiert hatte. Der Basler, der auch der Turnierleitung der Swiss Indoors angehört, zeigte sich überrascht vom Nationenwechsel. Weil er nicht mehr in das Projekt involviert sei, könne er sich nicht zu den Beweggründen äussern. Allerdings sei ein Nationenwechsel in der Vergangenheit immer wieder ein Thema gewesen. Er selber habe aber immer davon abgeraten.