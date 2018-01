Richard Gasquet erreichte 2009 in Wimbledon die Halbfinals. Er gewann 14 Turniere, stiess in der Weltrangliste bis auf den siebten Rang vor. Doch den Sehnsüchten der Franzosen genügt er damit nicht. «Ich weiss nicht, ob man jemandem einen Gefallen macht, wenn man ihn in diesem Alter zu einer Art Tennis-Mozart macht», sagt Roger Federer über seine Gegner in der dritten Runde der Australian Open.

Und beantwortet die Frage damit gleich selber: Natürlich nicht. «Viele Spieler würden sofort ihre Karriere gegen seine eintauschen», sagt er über den in Neuenburg domizilierten Gasquet, den er in 16 von 18 Duellen bezwungen hat und dem er zwei Mal auf Sand unterlegen war.

Federers Kritik an Franzosen

«Frankreich macht seine Spieler zu früh zu gross und dadurch werden sie, ich will nicht sagen verwöhnt, aber sie werden zu schnell zu glücklich und machen dann nicht mehr die letzten Schritte in ihrer Entwicklung», hatte Federer im letzten Oktober in Schanghai vor dem letzten Duell mit Gasquet Kritik geübt. «Wir sollten uns ab und an auch selbst zu unseren Erfolgen gratulieren», entgegnete Gasquet daraufhin und bestätigte damit Federers Verdacht der Genügsamkeit.

Dabei zeigte er sich aber auch durchaus selbstkritisch: «Natürlich hätte ich es gerne weiter nach oben geschafft. Am Ende ist es aber mein Fehler, dass ich nie Nummer eins geworden bin. Die Entschuldigungen müssen aufhören.»