Nachdem Teichmann einen Blitzstart hingelegt hatte und 20 der ersten 26 Ballwechsel zu ihren Gunsten entschied, wurde die Aufgabe gegen die 26-Jährige aus Porto Alegre im zweiten Satz etwas komplizierter. Ce schlug nach einem Break zum 5:3 zum Satzausgleich auf, ehe Teichmann umgehend das Rebreak gelang.

In den Viertelfinals trifft Teichmann auf die Siegerin der Begegnung zwischen Alizé Cornet (WTA 52) und Anna-Lena Friedsam (WTA 280). Gegen die als Nummer 2 gesetzte Französin verlor Teichmann das bislang einzige Duell 2018 in Lugano, eine Begegnung mit Friedsam wäre eine Premiere.

Für Teichmann ist es der zweite Viertelfinal-Einzug in Folge. Vergangene Woche hatte sie bereits am Heimturnier in Lausanne die Runde der letzten acht erreicht, in der sie aber scheiterte.