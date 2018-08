Es ist nicht überliefert, wie der Bulgare Grigor Dimitrov, 27-jährig, die Nummer 8 der Welt und amtierender Sieger der inoffiziellen Tennis-WM, auf die Auslosung der US Open reagiert hat. Doch ist kein Prophet, wer behauptet, Dimitrov habe die Faust im Sack gemacht, als er erfuhr, dass er auf die Weltnummer 101 trifft.

Zwar ist das keine Zahlenreihe, die einem Spieler seiner Güteklasse Schweissperlen auf die Stirn treiben sollte. Doch dahinter verbirgt sich eben einer, den man sich als Mitanwärter auf den Titel bei den US Open nicht in der ersten Runde wünscht: Stan Wawrinka, 33-jährig, dreifacher Grand-Slam-Sieger, der letzte davon vor zwei Jahren in New York.

Ein Jahr nach zwei operativen Eingriffen am linken Knie zur Behebung eines Knorpelschadens hat Wawrinka den Anschluss an die Weltspitze wieder geschafft. Das manifestiert sich auch in den Resultaten der letzten Wochen.

Er besiegte drei Spieler aus den Top 20 der Weltrangliste, feierte erstmals seit März 2017 drei Siege in Folge und verlangte mit Rafael Nadal in Toronto und Roger Federer in Cincinnati zwei der derzeit Besten alles ab. Doch viel wichtiger war, dass das Knie keine Sorgen mehr bereitet.

Bencics spezielle Geschichte

Im Wissen um die Klasse und Unberechenbarkeit Wawrinkas reicht das, um ihn in den Stand des heissen Aussenseitertipps zu erheben, oder, wie das im angelsächsischen Sprachraum gerne beschrieben wird: ihn zum schwarzen Pferd zu machen. Zwar hat Dimitrov vier der bisher sieben Duelle gewonnen, jene zwei bei Grand-Slam-Turnieren aber verloren.

Ähnlich beurteilt wie Wawrinka wird im Frauen-Tableau Belinda Bencic. Die 21-Jährige, vor einem Jahr noch ausser Rang und Traktanden gefallen, wird im Ranking bereits wieder an Position 43 geführt. Lohn der neuen Stabilität in ihrem Umfeld war der Achtelfinal-Vorstoss in Wimbledon, wo sie der späteren Siegerin Angelique Kerber weitgehend ebenbürtig war.