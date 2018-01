Das amerikanische Team, dem auch Venus Williams und Coco Vandeweghe angehören, spielt in der 1. Runde des Fedcups am 10. und 11. Februar in Asheville im Bundesstaat North Carolina gegen die Niederlande.

Serena Williams begann ihre Pause nach dem Triumph am Australian Open 2017. Seither bestritt sie nur eine Partie, nämlich an einer Exhibition in Abu Dhabi im Dezember gegen die French-Open-Gewinnerin Jelena Ostapenko aus Lettland.