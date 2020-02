Schweiz führt nach Niederlage von Belinda Bencic nur noch 2:1

Das vierte Einzel beginnt in rund einer halben Stunde. Jil Teichmann trifft dabei als haushohe Favoritin auf Doppelspezialistin Gabriela Dabrowski.

Ähnlich wie am Australien Open bei der Kanterniederlage gegen Anett Kontaveit (0:6, 1:6) lief auch in Biel die Partie über weite Strecken an Belinda Bencic (WTA 5) vorbei. Die 17-jährige Kanadierin, Gewinnerin des Juniorenturniers von Roland-Garros im letzten Frühling, führte nach 20 Minuten 4:1 und nach 45 Minuten 6:2, 3:0. Erst danach fand Bencic noch ins Spiel zurück. Die 22-jährige Ostschweizerin rettete sich im zweiten Satz ins Tiebreak. Dieses gewann Leylah Fernandez (WTA 185) aber mit 7:3.

Fernandez besiegte erstmals in ihrer Karriere eine Top-100-Spielerin.