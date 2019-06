Die rote Asche von Paris hat sich Roger Federer inzwischen aus den Augen gerieben, der 37 Jahre alte Baselbieter ist schon mittendrin in seiner Wohlfühlphase der Saison. Eine erste Einheit auf Rasen hat Federer bereits auf einem privaten Platz in der Schweiz absolviert, seit Samstag ist er nun im deutschen Halle. Bei jenem Turnier, das er nicht nur neun Mal gewonnen hat, sondern das gleich eine Allee nach ihm benannt und ihm einen Vertrag auf Lebenszeit gab und ihm bei den «Federer-Festspielen», wie die Turnierwoche hier landläufig genannt wird, den roten bzw. grünen Teppich ausrollt. «Es ist ein so vertrauter Ort für mich», sagte Federer bei seiner Ankunft, «ein Stück Zuhause in der Tenniswelt.»

Und zu dieser Wohlfühloase abseits des städtischen Trubels gehört auch, dass sein Hotelzimmer keine 30 Meter Luftlinie vom Center Court entfernt liegt und einen Panoramablick auf Court 1 bietet. «Das ist wahnsinnig, einfach cool», freute sich Federer, «normalerweise sieht man eine Skyline oder einen Park, aber hier sieht man ein Tennismatch von Freunden und Rivalen - es ist das perfekte Zimmer für mich als Tennisspieler und Fan.»

Er geniesse es sehr, hin und wieder auf dem Balkon zu sitzen und Matches zu gucken, schwärmte Federer. Doch zu viel Freizeit bleibt ihm in der Oase nicht, denn er will in Halle im zweiten Anlauf seinen zehnten Titel gewinnen. Wie er die Sandplatzsaison verkraftet hat, auf welchen Gegner er sich am meisten freut und wie er die finanziellen Sorgen des Hauptsponsors erlebt hat, erzählt Federer im Interview.

Gestern haben Sie zum Empfang in Halle sogar eine Torte bekommen...

Roger Federer: Die habe ich schon aufgegessen (lacht). Nein, es geht mir wunderbar. Ich habe schon trainiert und bin total zufrieden, wo ich stehe mit meinem Spiel. Der Körper, der Kopf, alles ist bereit. Es ist alles ideal.

Sie hatten lange nicht mehr auf Sand gespielt, spüren Sie noch körperliche Nachwirkungen?

Ich war natürlich sehr zufrieden mit dem generellen Resultat auf Sand. Von dem her bin ich aus der Sandplatzsaison mit einem sehr guten Gefühl gekommen. Ich wusste eigentlich schon an der Pressekonferenz nach dem Match gegen Rafa, dass ich unverletzt und heil aus der Sandplatzsaison herausgekommen bin. Das hat zu einem gewissen Grad auch entspannt. Nach dem Turnier fällt dann der Druck weg und ich war noch zwei Tage so ein bisschen müde, weil alles vorbei war und der Stress wegfällt. Dann bin ich gut ins Training zurück gestartet und habe mich auch gefühlt, bin jetzt seit ein paar Tagen auf dem Rasen.

Und wie ging es mit der Umstellung?

Natürlich spürt man kurz eine Umstellung vom Körper her. Es geht alles mehr in den unteren Rückenbereich und ins Gesäss, die Bälle springen nicht mehr so hoch ab und man hat nicht so viel Zeit. Aber ich muss sagen, ich habe keine Probleme vom Gefühl her. Aber nach dem Match kann es dann so sein, dass man ein bisschen Muskelkater hat - aber das ist ja auch gesund. Ich glaube, der grosse Unterschied war, dass ich mich schon fast ein bisschen gewöhnt hatte, die letzten Jahre eben kein Sand mehr zu spielen. Und dass ich endlos viel Zeit hatte vor Halle oder auch Stuttgart. Jetzt auf einmal ging alles ein bisschen schneller. Da hab ich mich dann aber auch wieder erinnert, wie es früher war: Finale Paris, Training am Montag, Match am Dienstag - dagegen ist es nun eigentlich total locker. Ich war ein bisschen weniger Zuhause, aber die Umstellung ist mir wie immer sehr einfach gefallen.

Ihr erster Gegner ist John Millman, mit dem Sie noch eine Rechnung offen haben.

Ich habe mich gefreut, dass ich gegen John spielen kann. Ich habe mit ihm letztes Jahr auf Rasen trainiert, da ist er in die Schweiz gekommen für ein paar Tage Training vor Stuttgart. Wir hatten ein hartes Spiel in New York, ich war froh, als es vorbei war. Es war dermassen heiss und ich hatte Probleme in dem Match, aber er hat das unglaublich durchgezogen. Er ist einer der fittesten der Tour. Es ist eine richtig tolle Erstrunden-Challenge für mich auf Rasen, denn er kann richtig gut und schön durchziehen von der Grundlinie und gibt immer 100 Prozent. Das ist genau das, was ich zum Anfang der Rasensaison brauche. Und es gibt mir eine Chance, diese Rechnung zu begleichen.