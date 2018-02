Mit 36 Jahren und 195 Tagen wäre Federer Mitte Februar die mit Abstand älteste Nummer 1 der Tennis-Geschichte. Bisher hält der Amerikaner Andre Agassi diesen Rekord. Er führte die Weltrangliste ab dem 11. Mai 2003 im Alter von 33 Jahren und 13 Tagen noch einmal für 14 Wochen an. Federer führte das Ranking in seiner Karriere insgesamt während 302 Wochen an; keiner war länger an der Spitze.

Selbst dann, wenn Federer in Rotterdam nicht reüssieren sollte, hat der Baselbieter gute Chancen, im Februar noch einmal an die Spitze vorzustossen. Sollte Nadal, der in Melbourne wegen einer Verletzung am Hüftbeuger in den Viertelfinals aufgeben musste, in Acapulco nicht antreten, oder vor den Halbfinals scheitern, würde Federer kampflos die Nummer 1. Noch offen ist, ob Federer parallel in Dubai antritt. Mit der Zusage für Rotterdam dürften die Chancen darauf hingegen gesunken sein.