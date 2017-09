Nadal bestätigte seinen Formanstieg, der gegen den Argentinier Leonardo Mayer in der 3. Runde eingesetzt hatte. Der Weltranglistenerste wurde von Dolgopolow (ATP 64) bloss im zweiten Satz etwas gefordert, im dritten ging er rasch 4:0 in Führung. Der Ukrainer, der zwei der drei letzten Begegnungen mit Nadal gewonnen hatte, machte gegen den sehr solid auftretenden Favoriten zu viele Fehler.

2010 und 2013 gewann Nadal das US Open. Seit dem letzten Titelgewinn kam er in New York aber nicht mehr über die Achtelfinals hinaus, in den letzten beiden Jahren verlor er gegen Fabio Fognini und Lucas Pouille. Im Viertelfinal trifft Nadal auf den 19-jährigen Russen Andrej Rublew (ATP 53) oder den Belgier David Goffin (ATP 14). Im Halbfinal könnte der 15-fache Grand-Slam-Sieger auf Roger Federer treffen.

Sam Querreys Demonstration

In der unteren Tableauhälfte hat Sam Querrey (ATP 21) bislang am meisten beeindruckt. Der 29-Jährige steht als erster Amerikaner seit 2011 (Andy Roddick) beim US Open im Viertelfinal. Der Wimbledon-Halbfinalist benötigte nur 77 Minuten, um den Deutschen Mischa Zverev (ATP 27) mit 6:2, 6:2, 6:1 zu deklassieren. 55 Winner und nur 8 unerzwungene Fehler unterstreichen die herausragende Leistung des fast zwei Meter grossen Querrey, der nun gegen den Südafrikaner Kevin Anderson (ATP 32) spielt.

Anderson ist noch etwas grösser als Querrey und hat die letzte Begegnung der beiden vor wenigen Wochen in Montreal für sich entschieden. Der 31-Jährige schlug den Italiener Paolo Lorenzi (ATP 40) 6:4, 6:3, 6:7, 6:4 und musste dabei in seinem vierten Match in New York zum ersten Mal seinen Service abgeben. Den zweiten Viertelfinal in der unteren Tableauhälfte bestreiten der Argentinier Diego Schwartzman (ATP 33) und der Spanier Pablo Carreño Busta (ATP 19). Einer dieser vier Spieler steht am kommenden Sonntag erstmals in einem Grand-Slam-Final.