Einen Tag vor seinem 33. Geburtstag feierte Nadal seinen 90. Sieg im 92. Match beim French Open. Ein Grand-Slam-Rekord sind die 90 Siege aber nicht: Roger Federer steht beim Australian Open bei 97 und in Wimbledon bei 95 Erfolgen. Er hat dafür allerdings mehr Teilnahmen benötigt.

Nadal, der in der Runde zuvor gegen David Goffin einen Satz abgegeben hatte, zeigte sich gegen den Grand-Slam-Debütanten Londero (ATP 78) wieder von seiner unantastbaren Seite. Im Viertelfinal trifft er entweder auf den Japaner Kei Nishikori (ATP 7) oder den Franzosen Benoît Paire (ATP 38).

Konta, Vondrousova und Martic weiter

Im Frauen-Tableau erreichte Johanna Konta dank dem 6:2, 6:4 gegen Donna Vekic als erste Britin seit 1983 die Viertelfinals. Die 28-Jährige hatte zwei Wochen vor dem French Open in Rom auf den Weg in den Final zwei Top-10-Spielerinnen geschlagen und gehört seitdem zum erweiterten Favoritenkreis für das Turnier. Bislang löst sie ihre Aufgaben in Paris ziemlich souverän, nur einen Satz hat sie abgegeben. Gegen Vekic, die in der 3. Runde Belinda Bencic geschlagen hatte, gewann sie in 75 Minuten. Im Viertelfinal trifft Konta entweder auf die Amerikanerin Sloane Stephens (WTA 7) oder die Spanierin Garbiñe Muguruza (WTA 19).

Im anderen Viertelfinal der unteren Tableauhälfte treffen am Dienstag Petra Martic (WTA 31) und Marketa Vondrousova (WTA 38) aufeinander. Martic setzte sich gegen Kaia Kanepi (WTA 88) 5:7, 6:2, 6:4 durch, Vondrousova deklassierte Anastasia Sevastova mit 6:2, 6:0. Für beide wird es der erste Grand-Slam-Viertelfinal.

Die 19-jährige Vondrousova beeindruckt seit mehren Monaten. Seit dem Australian Open hat keine Spielerin auf der Tour mehr Partien gewonnen als die Tschechin. In Paris erreichte sie den Viertelfinal mit souveränen Siegen. Sie gab bislang noch keinen Satz ab und stand bei keinem Match mehr als 90 Minuten auf dem Platz. Die Weltranglisten-12. Sevastova schlug sie in weniger als einer Stunde. Auch Martic, die in der 3. Runde die Weltranglisten-Zweite Karolina Pliskova deutlich bezwungen hatte, ist an den gewonnenen Matches gemessen die stärkste Sandspielerin des Jahres.