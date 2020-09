Novak Djokovic entschuldigt sich nach Disqualifikation

"Diese ganze Situation lässt mich wirklich traurig und leer zurück", schrieb er in einem Instagram-Eintrag. Er wolle sein Fehlverhalten auf dem Platz und die darauf folgende Disqualifikation als "Lektion" nehmen, erklärte der Weltranglistenerste.

Djokovic hatte in seinem Achtelfinal in New York am Sonntag gegen den Spanier Pablo Carreño Busta nach einem verlorenen Aufschlagspiel im ersten Satz wütend einen Ball weggeschlagen und dabei eine Linienrichterin getroffen. Zwar hatte der 33-jährige Serbe den Ball nicht mit Absicht in Richtung der Linienrichterin geschlagen, sie ging aber zu Boden und hatte danach sichtlich Probleme mit dem Atmen.

"Es tut mir extrem leid, dass ich ihr solch einen Stress bereitet habe. So unbeabsichtigt. So falsch", hiess es in der Stellungnahme Djokovics. Er habe sich bei den Turnier-Veranstaltern erkundigt, die Linienrichterin fühle sich "Gott sei Dank" okay. Zur üblichen Pressekonferenz war der der grosse Turnierfavorit nach seinem Aus nicht erschienen.

Djokovic wird das US Open mit leeren Händen Richtung Europa verlassen. Wie bereits kurz nach seiner Disqualifikation kommuniziert wurde, erhält er eine Busse in Höhe des in dieser Woche gewonnenen Preisgeldes. Er erhält auch keine Weltranglistenpunkte.