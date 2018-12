Die Grand Chelem Event AG, Inhaberin der Rechte am WTA-Turnier, entschied, nach drei Austragungen im Berner Oberland dem Turnier an einem neuen Austragungsort frischen Wind zu verleihen. "Nach einer sorgfältigen Analyse verschiedener Optionen kamen wir zum Schluss, dass wir in Lausanne optimale Bedingungen vorfinden", sagte Turnierdirektor Jeff Collet. Ihre Teilnahme bereits zugesichert hat die ehemalige Top-Ten-Spielerin Timea Bacsinszky, die aus Lausanne stammt.

Die Premiere der Ladies Open Lausanne im Juli 2019 lanciert eine Reihe von Grossveranstaltungen in Lausanne, mit dem Triathlon Grand Final im August 2019, den Youth Olympic Games 2020, gefolgt von der Eishockey-Weltmeisterschaft sowie dem Eidgenössischen Turnfest 2025.