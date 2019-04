Der Sandkönig bezog beim ersten wichtigen Rendez-vous in diesem Jahr auf seiner bevorzugten Unterlage eine regelrechte Klatsche und verlor im Halbfinal 4:6, 2:6 gegen den Italiener Fabio Fognini.

Die Niederlage hätte noch heftiger ausfallen können. Die Weltnummer 18 Fognini hatte bereits bei 5:0 und 40:0 im zweiten Satz drei Matchbälle, die Nadal noch abwehren konnte. Nach gut eineinhalb Stunden war die erst fünfte Niederlage im Fürstentum, in dem der Spanier bereits elf Mal triumphierte, aber Tatsache. Fognini ist erst der vierte Spieler nach Novak Djokovic (7 Mal), Dominic Thiem und dem vor acht Jahren zurückgetretenen Argentinier Gaston Gaudio (je 3), der Nadal auf Sand mindestens dreimal bezwang.

Der 32-jährige Mallorquiner spielte in Monte Carlo sein erstes Turnier seit seiner Absage vor dem Halbfinal in Indian Wells gegen Roger Federer und hatte die ersten drei Runden ohne Satzverlust überstanden. Die Topform scheint aber auch auf Sand noch nicht da zu sein.

In einem Final, den so keiner erwartet hat, trifft Fognini am Sonntag auf den ungesetzten Serben Dusan Lajovic (ATP 48). Dieser gewann nach einem 1:5-Rückstand 7:5, 6:1 gegen den Russen Daniil Medwedew, der im Viertelfinal den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic, den Monte-Carlo-Champion von 2013 und 2015, ausgeschaltet hatte.