Was zunächst nach einer weiteren Demonstration Nadals im Foro Italico aussah, entwickelte sich ziemlich unerwartet doch zu einem zweieinhalbstündigen Kampf zwischen dem spanischen Weltranglisten-Zweiten und dem serbischen Weltranglisten-Ersten. Am Ende behielt Nadal dennoch die Oberhand. Der 32-Jährige hält nun bei 34 Masters-1000-Turniersiegen und liegt in der Bestenliste damit wieder einen Erfolg vor Djokovic.

Gerade noch rechtzeitig vor dem in einer Woche beginnenden French Open hat der Sandkönig seine Form gefunden und den ersten Turniersieg 2019 eingefahren. In Monte Carlo, Barcelona und Madrid hatte er sich jeweils vor dem Final geschlagen geben müssen. Nun stellte er auch seinen Finalgegner Djokovic diverse Male vor unlösbare Aufgaben.

Im ersten Satz legte Nadal mit einem 6:0 vor. Djokovic war damit der vierte von fünf Gegnern, denen der Spanier in Italiens Hauptstadt einen Satz zu null abnahm. Es schien, als zahlte der Serbe den Tribut für die hart erkämpften Siege gegen Juan Martin Del Potro und Diego Schwartzman in den Runden zuvor.

Doch Djokovic kämpfte sich noch einmal heran und rettete sich mit seinem einzigen Break zum 6:4 in den Entscheidungssatz. Erst dann liess ihn die Kondition endgültig im Stich. Nadal, der auf dem Weg in den Final bloss 13 Games abgegeben hatte und damit 23 weniger als sein Finalgegner, nahm Djokovic sogleich den Service ab und marschierte in der Folge doch noch zum ungefährdeten neunten Triumph in Rom.

Pliskova erste tschechische Rom-Siegerin seit 1978

Bei den Frauen feierte Karolina Pliskova mit dem 6:4, 6:3-Finalsieg gegen die Britin Johanna Konta nicht nur den bisher grössten Sandplatz-Titel ihrer Karriere. Die ehemalige Weltranglisten-Erste ist auch die erste Tschechin seit Regina Marsikova vor 41 Jahren, die sich als Siegerin von Rom feiern lassen konnte. Dank dem 13. Turniersieg rückt Pliskova im WTA-Ranking vom 7. auf den 2. Platz vor.