Nachdem er sich in der Muttenzer Rennbahnklinik einem Eingriff am Ellbogen unterzogen hatte, sollte alles besser werden. Doch es wurde: noch schlimmer. Das Mysterium Novak Djokovic, einst die Nummer eins der Tennis-Welt, 12-facher Grand-Slam-Sieger, wird immer grösser. Im Startsatz verspielte der Serbe eine 5:3-Führung, im zweiten Durchgang fast eine 5:2-Führung. Und im dritten Satz wirkte er nur noch wie ein Schatten seiner selbst.

Ein Gefühl wie beim ersten Mal

«Es fühlte sich an wie der erste Match überhaupt», resümierte Djokovic. Und so sah es bisweilen auch aus. Es war nicht so, dass Daniel diesen einen Tag seines Lebens einzog. Vielmehr profitierte er von einer Darbietung Djokovics, die Fragen aufwirft. 61 unerzwungene Fehler unterliefen ihm. Fünf Mal hatte er in Indian Wells gewonnen. Nun schied er erstmals seit 2006 bei seinem ersten Auftritt aus. «Unerklärlich, das ist ein Desaster» gab er zu.